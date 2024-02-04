لدولة بلا أرض.. شاهد "أندر" جواز سفر بالعالم

تتنافس كبار الدول حول العالم لتقوية ودعم جوازات سفرها، التي يهاجر أيضاً كثيرون في محاولة للحصول عليها، إلا أن أكثر جوازات السفر "ندرة" في العالم، تعود في الواقع إلى منظمة لا تملك أي أرض.