"المناعة السلوكية".. دراسة: تدريب البالغين على اكتشاف "وجوه المرضى" يحمي من العدوى

في إطار الحماية من العدوى أو "المناعة السلوكية"، أظهرت دراسة مشتركة لجامعات أمريكية أن تدريبًا قصيرًا يمكن أن يزيد من قدرة البالغين على تجنّب الأشخاص الذين تبدو عليهم علامات المرض، اعتمادًا على ملامح الوجه فقط.
ووفقًا لموقع "ميديكال إكسبريس"، في الدراسة المشتركة لجامعات ميامي وجيمس ماديسون ودوك الأمريكية، شارك 133 بالغًا، عُرضت عليهم 32 صورة لـ16 شخصًا، صُوِّر كل واحد منهم في حالتين: بصحة جيدة وبمظاهر مرضية مثل كوفيد، والإنفلونزا، والتهاب الحلق، والزكام. تلقى نصف المشاركين تدريبًا تضمن قصة تعليمية وفيديو وممارسات مع ملاحظات تركّز على علامات مثل تدلّي الجفون واسترخاء زوايا الفم، بينما لم يتلقَّ النصف الآخر أي تدريب.
ووفقًا للدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة "فيجن"، سجّلت مجموعة التدريب ارتفاعًا في سلوك تجنّب العدوى من نحو 65% إلى نحو 70%، بينما لم تُظهر المجموعة الأخرى تحسّنًا. على النقيض، لم يرتفع الأداء عند السؤال الصريح عمّن هو مريض. وأظهر تتبّع العين أن المتدرّبين بدأوا يقارنون الوجوه أكثر، وتحركوا ذهابًا وإيابًا نحو منطقة الفم للبحث عن زوايا فم متدلّية، وهو جزء أساسي من الجهاز المناعي السلوكي.
قالت تيفاني ليونغ، الباحثة الرئيسية وطالبة دكتوراه في علم النفس التنموي بجامعة ميامي: "بدأنا هذا البحث قبل جائحة كوفيد-19، لذلك كان توقيته مثيرًا للاهتمام". وذكرت نتائج مختصرة: "كانت مجموعة التدريب على الأمراض أكثر إشارة إلى العيون (92% مقابل 66%) للمجموعة الأخرى، وأكثر إشارة إلى الفم (40% مقابل 18%) كسمات استخدموها لتحديد الوجوه المريضة".
وأشارت الدراسة إلى تحفّظ أخلاقي لتفادي الوقاية المفرطة التي قد تؤثر على نفوس المرضى، وقالت ليونغ: "من المهم التأكيد على أننا لا نعلّم الناس أن يكونوا شديدي اليقظة والوقاية تجاه الأمراض، بل نحاول تحسين الدقة. نريد التمييز بين المريض والسليم".
وأشار الباحثون إلى تطبيقات محتملة في الصفوف الدراسية وبيئات الرعاية الصحية كالمستشفيات. وقالت الباحثة المشاركة إليزابيث سيمبسون: "رغم أن تحسّن البالغين كان صغيرًا، نتوقّع تحسّنًا أكبر لدى الأطفال". وأكد الفريق أنه يوسّع الدراسة لتشمل الأطفال والشراكات الدولية ويفحص اختلافات فردية مثل الفروق بين الجنسين.