"المناعة السلوكية".. دراسة: تدريب البالغين على اكتشاف "وجوه المرضى" يحمي من العدوى

ووفقًا للدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة "فيجن"، سجّلت مجموعة التدريب ارتفاعًا في سلوك تجنّب العدوى من نحو 65% إلى نحو 70%، بينما لم تُظهر المجموعة الأخرى تحسّنًا. على النقيض، لم يرتفع الأداء عند السؤال الصريح عمّن هو مريض. وأظهر تتبّع العين أن المتدرّبين بدأوا يقارنون الوجوه أكثر، وتحركوا ذهابًا وإيابًا نحو منطقة الفم للبحث عن زوايا فم متدلّية، وهو جزء أساسي من الجهاز المناعي السلوكي.