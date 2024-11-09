"رواندا" تعلن خلوها من "ماربورغ" وتراجع معدل الوفيات بجدري القردة في "الكونغو"

وقالت وزارة الصحة الرواندية -في آخر تحديثٍ أسبوعي حول تفشي الفيروس-: "إن آخر مصابَيْن اثنَيْن تعافيا أمس؛ لتصبح بذلك البلاد خالية تماماً من أي إصاباتٍ بفيروس ماربورغ؛ حيث لم يتم الإبلاغ عن أي إصابة جديدة منذ 31 أكتوبر الماضي"، مؤكدة أن فيروس ماربورغ أصبح تحت السيطرة، وأن المراقبة لا تزال مستمرة.