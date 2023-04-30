بسبب العادة المذمومة.. 3 إصابات في حفل زفاف بالأردن تحوّله إلى "مأساة"

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل في الثامنة من العمر، في حفل زفاف بالأردن أمس السبت، بعد أن فقد مطلق النار السيطرة على السلاح الذي يحمله، ما حوّل الحفل إلى مأساة.