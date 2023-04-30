بسبب العادة المذمومة.. 3 إصابات في حفل زفاف بالأردن تحوّله إلى "مأساة"

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل في الثامنة من العمر، في حفل زفاف بالأردن أمس السبت، بعد أن فقد مطلق النار السيطرة على السلاح الذي يحمله، ما حوّل الحفل إلى مأساة.
وقع الحادث بحفل زفاف في منطقة الريان في لواء الأغوار الشمالية، غربي محافظة إربد.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة قوله: "إن الحادث وقع عندما فقد مطلق العيارات النارية السيطرة على سلاحه عند إطلاقه النار في الهواء".
وأشار "الحوامدة" إلى أن المصابين في حالة صحية جيدة، وتم إسعافهم إلى مستشفى أبوعبيدة بن الجراح الحكومي، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تحقق في حيثيات الحادثة.
ويعتبر إطلاق النار في الأفراح "ظاهرة" غير محببة رغم شيوعها، ونظرًا لكثرة الحوادث بسبب هذه العادة المذمومة كثفت السلطات الأردنية حملاتها التوعوية ضدها، وفرضت عقوبات حازمة ضد مرتكبيها.