بالفيديو .. أسد هارب يثير الذعر في شارع مزدحم بمدينة كراتشي الباكستانية

ودخل الأسد الهارب إلى قبو في مبنى قريب، بعدما ظل يتجول في الطريق لبعض الوقت، وقال شاهد إن المنطقة شهدت زحاماً كثيفاً مع وصول سيارات وسائل الإعلام إلى الموقع لتغطية الحادث، وتجمع الحشود لمشاهدة الحيوان المفترس.