رافضاً أن يطلق زوجته.. صيني يقوم بـ"أغرب تصرف" في قاعة المحكمة

ولم يعجب القرار الزوجة، فاستأنفت الحكم أمام محكمة مقاطعة سيشوان حيث تُقيم، فاستُدعي الزوج إلى جلسة للبحث في القضية، لكن خلال المداولات لم يتمالك لي نفسه، وانقض على "تشين"، وقام بحملها محاولاً الخروج من القاعة عنوة، رافضاً الطلاق بقوة.