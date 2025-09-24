ابتكار صيني يفتح آفاقًا جديدة.. زجاج حيوي قابل للطباعة يعزز تجديد العظام

نجح فريق بحثي صيني في ابتكار نوع جديد من الزجاج الحيوي القابل للطباعة ثلاثية الأبعاد، يتميز بمرونة تقارب مرونة العظام الطبيعية وبقدرة على دعم نمو الخلايا العظمية لفترات أطول من الزجاج التقليدي.
ووفقًا لمجلة ACS Nano التي نشرت الدراسة، فإن هذا الابتكار يتجاوز التحديات التي تواجه الطباعة التقليدية للزجاج الحيوي، والتي تتطلب درجات حرارة عالية ومواد سامة تحد من استخدامه في التطبيقات الطبية.
قاد البحث كل من جينرو شياو وتو تشين وهوانان وانغ، حيث ابتكروا هلامًا قابلًا للطباعة من جزيئات السيليكا المشحونة سلبًا مع أيونات الكالسيوم والفوسفات، ثم حُوّل إلى زجاج صلب عند 704 درجات مئوية، وهي حرارة أقل بكثير من الطرق السابقة.
وجرى اختبار الزجاج الحيوي عبر ترميم جمجمة أرنب، حيث أظهر التصاقًا واسعًا بخلايا العظام بعد ثمانية أسابيع، بينما لم يُظهر الزجاج العادي نموًا ملحوظًا.
وبيّنت النتائج أن الهياكل المطبوعة حققت معامل ضغط بلغ 2.3 ميغا باسكال، ما يجعلها مناسبة كسقالات عظمية، مع احتفاظها بقدرة على الشفاء الذاتي ومرونة تصميمية عالية.
ويرى الباحثون، بحسب interesting engineering، أن هذا الابتكار قد يتجاوز الاستخدام الطبي ليشمل مجالات الصناعة والطاقة، فاتحًا الطريق أمام جيل جديد من المواد الحيوية المطبوعة ثلاثي الأبعاد.