ابتكار صيني يفتح آفاقًا جديدة.. زجاج حيوي قابل للطباعة يعزز تجديد العظام

قاد البحث كل من جينرو شياو وتو تشين وهوانان وانغ، حيث ابتكروا هلامًا قابلًا للطباعة من جزيئات السيليكا المشحونة سلبًا مع أيونات الكالسيوم والفوسفات، ثم حُوّل إلى زجاج صلب عند 704 درجات مئوية، وهي حرارة أقل بكثير من الطرق السابقة.