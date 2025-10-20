اختراق طبي مذهل.. شريحة ذكية تعيد البصر لـ84% من المكفوفين في تجارب سريرية

وشملت التجارب 38 مريضًا من 5 دول، هي المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، هولندا، والولايات المتحدة، وجميعهم يعانون من الضمور الجغرافي، وهو مرض يصيب نحو 5 ملايين شخص حول العالم، ويؤدي تدريجيًا إلى العمى الكامل.