غموض الـ9 سنوات يتواصل.. "الماليزية 370" وتفسيرات الثقب الأسود والكائنات الفضائية

كل ذلك أدى إلى ظهور الكثير من النظريات والافتراضات حول اختفاء الرحلة؛ منها أن ربانها أحمد شاهن انتحر بها، أو قد تكون قد اختُطِفت من قِبَل إرهابيين وأُجبرت على الهبوط في جزر بالمحيط الهندي أو مناطق محيطة، في مهابط يمكن لطائرة "بوينغ 777" النزول بها من الناحية النظرية.