حول العالم في صورة: هذا المشهد دفع دولة إفريقية إلى الانسحاب من بطولة دولية

دفعت هذه الصورة مسؤولي الفريق الموريتاني لكرة القدم تحت 15 عامًا إلى الانسحاب من بطولة غرب إفريقيا للنشء في دولة ليبيريا، بعد أن اتهموا نظراءهم في الفريق السيراليوني بتزوير أعمار لاعبيه، ومشاركة لاعبين يتخطون العشرين عامًا، في أعقاب مواجهة جمعتهما في إطار البطولة وانتهت بتفوق سيراليون بستة أهداف نظيفة.