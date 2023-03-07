"ننزلق سريعاً نحو الأسفل".. ذعر رسمي في اليابان من اختفاء البلاد!

وشدّد على أنه "إذا لم يتم فعل أي شيء لحل هذه الأزمة، فسوف ينهار نظام الضمان الاجتماعي، وستنخفض القوة الصناعية والاقتصادية، ولن يكون هناك ما يكفي من المجندين لقوات الدفاع الذاتي لحماية البلاد".