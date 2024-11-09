قصة عشاء مرّ عليه 13 عامًا.. هذه نتيجة سخرية أوباما من ترامب

هذا العشاء داخل البيت الأبيض مثّل لحظة فارقة نعيش تبعاتها اليوم؛ حيث إن إهانة ترامب علنًا من قبل الرئيس الأمريكي دفعت به للعزم على الترشح للرئاسة بعدها، وهو ما أوصلنا لليوم؛ حيث يعيش ترامب نشوة الانتصار بولاية ثانية في البيت الأبيض؛ وفق "سكاي نيوز عربية".