بعد تهديد باستخدام "القوة".. منع طائرة إيرانية من دخول أجواء لبنان

قال مصدر في وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية لوكالة "رويترز": إن الوزارة طلبت من طائرة إيرانية عدم دخول المجال الجوي للبلاد، بعد أن حذرت إسرائيل جهاز مراقبة الحركة الجوية في مطار بيروت من أنها ستستخدم "القوة" إذا هبطت الطائرة.