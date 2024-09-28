بعد تهديد باستخدام "القوة".. منع طائرة إيرانية من دخول أجواء لبنان

قال مصدر في وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية لوكالة "رويترز": إن الوزارة طلبت من طائرة إيرانية عدم دخول المجال الجوي للبلاد، بعد أن حذرت إسرائيل جهاز مراقبة الحركة الجوية في مطار بيروت من أنها ستستخدم "القوة" إذا هبطت الطائرة.
وأضاف المصدر أنه لم يتضح بعدُ ماذا كان على متن الطائرة، وأن الأولوية هي أرواح الناس.
ومساء الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيحبط محاولات إيران إيصال أسلحة إلى "حزب الله" عبر مطار بيروت الدولي؛ مؤكدًا أن طائرات حربية إسرائيلية تقوم بدوريات حول مطار بيروت.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "لن نسمح بنقل أسلحة إلى منظمة "حزب الله" الإرهابية بأي طريقة من الطرق. نعلم بشحنات الأسلحة الإيرانية إلى "حزب الله" وسنحبطها. هناك طائرات تابعة لسلاح الجو تقوم بدوريات حول مطار بيروت"راهنًا.
وشنت "إسرائيل" سلسلة غارات عنيفة على أنحاء متفرقة في لبنان تركزت خصوصًا في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث استهدفت "مربعًا أمنيًّا" لـ"حزب الله"، محدثة دمارًا يُعيق جهود الإنقاذ.
والغارات هي الأعنف منذ حرب 2006 بين "إسرائيل" و"حزب الله" التي استمرت 33 يومًا.