أغربها طائرة رجال الأعمال.. شاهد ما حدث للطائرات في مطار ميونيخ

تسببت عاصفة ثلجية شديدة ضربت ألمانيا وعدداً من دول أوروبا، في إيقاف جميع الرحلات الجوية في مطار ميونيخ الدولي (ثاني أكبر مطار في البلاد)، منذ السبت حتى صباح يوم أمس الأحد، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف الطائرات وقد تجمدت في أماكنها، وغطتها الثلوج تماما.
وكان أغرب مشهد لطائرة رجال الأعمال، وهي من طراز "Cessna Citation X"، حيث التصق ذيلها وجزء كبير منها بالأرض بسبب الثلوج.
وأفادت إدارة المطار بأن طائرة رجال الأعمال التابعة لشركة الطيران النمساوية "Bairline" سقطت على الجزء الخلفي من هيكلها والتصقت بالمدرج في مطار ميونيخ، بسبب الثلوج المتراكمة هناك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال ممثل شركة الطيران النمساوية إن "هذه الطائرة هي بالفعل إحدى طائرات شركتنا، وكان سبب الحادث هو تساقط الثلوج بكثافة"، نافياً صحة الأخبار التي ذكرت أن الطائرة كانت ستتوجه إلى دبي، حيث تجري فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 28" المخصص لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وكانت العواصف وظروف الطقس الشتوي، قد أثرت بشدة على خدمات السكك الحديدية، حيث توقفت المحطة الرئيسية في ميونيخ، كما تأثرت الحركة بشكل كبير في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا.
كما تضررت بشدة الخدمات الإقليمية، حسب متحدثة باسم الشركة المشغلة للسكك الحديدية.