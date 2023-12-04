أغربها طائرة رجال الأعمال.. شاهد ما حدث للطائرات في مطار ميونيخ

تسببت عاصفة ثلجية شديدة ضربت ألمانيا وعدداً من دول أوروبا، في إيقاف جميع الرحلات الجوية في مطار ميونيخ الدولي (ثاني أكبر مطار في البلاد)، منذ السبت حتى صباح يوم أمس الأحد، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".