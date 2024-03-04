هل أصبحت مصدرًا للرعب؟.. تصرف مفاجئ من راكب اكتشف أنه على متن طائرة "737 ماكس"

وقال إنه في يوم السفر، "وبعد أن صعد إلى الطائرة اعتقد أنها جديدة نوعًا ما.. ثم جلس وقرأ على بطاقة الطوارئ (في جيب المقعد) أنها من طراز ماكس"؛ وفق تصريحاته لـ"سي إن إن".