بصمات وصور وأموال.. قضية "نجمة الأفلام الإباحية" تقود "ترامب" للمحكمة!

يصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مدينة نيويورك، مساء اليوم الاثنين، قادمًا من ولاية فلوريدا، استعدادًا للمثول أمام محكمة مانهاتن غدًا الثلاثاء في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية في عام 2016.