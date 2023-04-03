بصمات وصور وأموال.. قضية "نجمة الأفلام الإباحية" تقود "ترامب" للمحكمة!

يصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مدينة نيويورك، مساء اليوم الاثنين، قادمًا من ولاية فلوريدا، استعدادًا للمثول أمام محكمة مانهاتن غدًا الثلاثاء في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية في عام 2016.
وأفادت التقارير الأمريكية بأنه سيتم أخذ بصمات ترامب والتقاط صور له في محكمة وسط مانهاتن، وسط حراسات أمنية مشددة؛ وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اتخاذها لمثوله أمام القضاء.
وقال مسؤول بالمحكمة: إن المحاكمة مُقَررة غدًا الثلاثاء عند الساعة 2:15 ظهرًا بتوقيت نيويورك (9:15 مساء بتوقيت السعودية)، وسيعود ترامب بعد مثوله أمام القاضي إلى سكنه في فلوريدا في ذات اليوم.
وكانت شرطة نيويورك قد بدأت في وضع حواجز حول برج ترامب ومبنى محكمة مانهاتن الجنائية في وسط المدينة؛ تحسبًا للمظاهرات التي قد تنطلق في المواقع المذكورة.
وأعربت إدارة شرطة نيويورك عن استعدادها للتعامل مع التداعيات التي قد تنشأ؛ مشيرة إلى أنها وضعت الضباط في حالة تأهب، ولا تزال على استعداد للتعامل مع أي طارئ.
ولم يتضح حتى صباح اليوم موقف أي طرف من أطراف القضية بشأن السماح بالتصوير والتسجيل الصوتي والمرئي للجلسة في قاعة المحكمة لنشرها في وقت لاحق عند الحاجة.