"همسات مكتومة".. أصوات مجهولة بغلاف الأرض تُعجز علماء "البالونات"!

وفي هذه الطبقة من الغلاف الجوي الخارجي للأرض، يمكن للأجهزة العلمية الموجودة على البالونات التقاط مجموعة من الأصوات التي لم تُسمع في أي مكان آخر، بما في ذلك الأصوات الطبيعية لأمواج المحيط المتصادمة والرعد، بالإضافة إلى الأصوات من صنع الإنسان؛ مثل توربينات الرياح أو الانفجارات.