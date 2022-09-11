شاهد.. رد فعل القاضي المصري بعد حُكم إعدامه بتهمة قتل الإعلامية

وجاء منطوق الحكم كالتالي:

أولًا: حكمت المحكمة بإجماع الآراء أولًا بمعاقبة المتهمين أيمن عبدالفتاح حجاج، وحسين الغرابلي بالإعدام شنقًا؛ لما أسند إليهما عن التهمتين الأولى والثالثة.

ثانيًا: بمعاقبة المتهمين لمدة عام مع الشغل لكل منهما عما أسند إليهما في سرقة المصوغات والهاتف.

ثالثًا: مصادرة الأدوات والمضبوطة.

رابعًا: إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.