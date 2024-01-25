"ملح في الشاي".. أغرب سبب يهدد علاقة أمريكا وبريطانيا وتحركٌ عاجل للسفارات

وأضافت صحيفة "الديلي ميل": "أصرت البروفيسورة فرانكل على أن النتائج التي توصلت إليها كانت قوية، على الرغم من أنها من بلد يلعب فيه الشاي دورًا ثانويًّا بعد القهوة، وعادة ما يتم تقديمه مثلجًا".