احذر هذه الأغذية.. هنا "أفضل الأطعمة لسحور وإفطار صحي في رمضان"

وتحذر "جاكسون" من أنه عندما نشعر بالجوع، فإننا نميل إلى الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون وتناول الطعام بسرعة كبيرة جدًا، ويفاجأ العديد من عملائي بأن وزنهم يزيد بالفعل في شهر رمضان على الرغم من الصيام؛ وذلك بسبب هذه المشكلات".