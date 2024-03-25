مع تحذيرات من "عواصف مغناطيسية تقطع الاتصالات".. خبراء: استمتعوا بالشفق القطبي ولا تقلقوا

أصدر خبراء الأرصاد الجوية، أمس، تحذيراً من عواصف مغناطيسية أرضية، قد تستمر حتى اليوم، قائلين إن انفجار البلازما الناتج عن التوهج الشمسي يمكن أن يتداخل مع البث اللاسلكي على الأرض، حسب وكالة "أسوشيتد برس".