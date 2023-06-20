"لم نشهد مثل هذا من قبل".. بالفيديو: سائق متهور يُنهي حياة 5 شابات مسلمات "قبل الزفاف" في أمريكا

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت سيارة للشرطة تطارد سيارة "طومسون"، التي كانت تسير بسرعة 95 ميلًا في الساعة، حين دخلت في طريق جانبي، بينما كانت سيارة الفتيات تسير بسرعتها العادية، وفي لحظة مروعة اصطدم قائد السيارة المسرعة، بالسيارة التي كانت تقل الفتيات الخمس، فلقين مصرعهن في الحال.