"اقتربت كثيرًا من قطار سريع".. شاهد كيف انتهت جلسة تصوير عارضة أزياء بمأساة

وجمعت الشرطة إفادات الشهود الذين كانوا حاضرين في جلسة التصوير؛ حيث قال المدعي العام لولاية خاليسكو، خواكين مينديز رويز: "بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن، كانت الضحية تشارك في جلسة تصوير مع شخص قمنا باستجوابه وبعض الشهود الآخرين في مكان الحادث".