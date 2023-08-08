من "الاحترار إلى الغليان".. يوليو 2023 أكثر الأشهر حرًّا على الإطلاق وبـ"بفارق كبير"

وكانت هذه النتيجة "متوقعة جدًّا"، فقد قال العلماء: إنه اعتبارًا من 27 يوليو؛ من "المرجح جدًّا" أن يكون يوليو 2023 أكثر الأشهر حرًّا على الإطلاق.