من "الاحترار إلى الغليان".. يوليو 2023 أكثر الأشهر حرًّا على الإطلاق وبـ"بفارق كبير"

حطم شهر يوليو 2023 المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرًّا على الإطلاق في العالم، بفارق 0.33 درجة مئوية عن يوليو 2019؛ وفق ما أعلنه مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للمناخ، الثلاثاء.
وحسب وكالة "فرانس برس"، فقد سجل الشهر الماضي الذي شهد موجات حر وحرائق غابات عبر العالم، حرارة جو أكثر سخونة بـ0.72 درجة مقارنة مع أشهر يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.
وكانت هذه النتيجة "متوقعة جدًّا"، فقد قال العلماء: إنه اعتبارًا من 27 يوليو؛ من "المرجح جدًّا" أن يكون يوليو 2023 أكثر الأشهر حرًّا على الإطلاق.
ودفع ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى القول بأن "البشرية انتقلت من مرحلة الاحترار المناخي لتدخل مرحلة الغليان العالمي".
وتشهد المحيطات أيضًا على هذا التوجه المقلق، مع ارتفاع حرارة سطح المياه منذ أبريل، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة في يوليو.
وسجل مستوى قياسي في 30 يوليو مع 20.96 درجة مئوية، في حين كانت حرارة سطح المياه للشهر برمته أعلى بـ0.51 درجة مئوية من المعدل المسجل بين عامي 1991 و2020.