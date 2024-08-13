أكبر جبل جليدي في العالم يتوقف عن الحركة بعد عام من الانجراف

وأوضح المكتب الإعلامي للمعهد الروسي لبحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي، أن الجبل الذي تبلغ مساحة 4366 كم2، أي بما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة مدينة بطرسبورغ، قد توقف عن الحركة مدة 30 عاماً في بحر "ويدل"، لكنه في ربيع العام الماضي بدأ ينجرف على امتداد شواطئ القارة القطبية الجنوبية باتجاه بحر سكوتيا، كما أنه يدور ببطء ويتأثر كثيراً بتيار القطب الجنوبي.