السجن 40 عامًا لأم أمريكية خنقت طفلها وأشعلت النار بمنزلها

عوقبت سيدة من ولاية كونيتيكت الأمريكية بالسجن 40 عامًا لخنقها ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات قبل أن تعمد إلى إشعال النار في منزلها، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، قال ممثلو الادّعاء إن كارين زيولكوفسكي قتلت ابنها إيليا في منزلهم في ميريديان في الرابع عشر من نوفمبر 2016، ثم استخدمت مصباحًا زيتيًا من طراز ”تيكي” لإشعال حريقين.
وعوقبت الأم بالسجن لمدة 40 عامًا بتهمة القتل العمد و10 سنوات أخرى في تهمة الحرق العمد، على أن تقضي العقوبة الأخيرة خلال فترة العقوبة الأولى نفسها.
وكانت هيئة محلفين بمحكمة عليا في نيو هافن خلصت إلى أنها مذنبة في الاتهامين في 8 نوفمبر الماضي.
وقال جون بي دويل جونيور، ممثل ادّعاء الولاية في نيو هافن، في بيان: ”على الرغم من أنه ما من شيء يمكنه إعادة إيلايجا للحياة أو يخفف من آلام أحبائه، فإننا نأمل أن يحقق حكم السجن اليوم لأسرته قدرًا من السلام الآن، بعد أن تم تقديم الشخص المسؤول عن وفاته التي لا معنى لها والتي لا يمكن تصورها إلى العدالة”.