السجن 40 عامًا لأم أمريكية خنقت طفلها وأشعلت النار بمنزلها

وقال جون بي دويل جونيور، ممثل ادّعاء الولاية في نيو هافن، في بيان: ”على الرغم من أنه ما من شيء يمكنه إعادة إيلايجا للحياة أو يخفف من آلام أحبائه، فإننا نأمل أن يحقق حكم السجن اليوم لأسرته قدرًا من السلام الآن، بعد أن تم تقديم الشخص المسؤول عن وفاته التي لا معنى لها والتي لا يمكن تصورها إلى العدالة”.