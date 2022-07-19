لا تعبروا السكة الحديد من هنا.. فيديو مرعب لرجل في محطة قطار بالهند

نجا رجل هندي من الموت بأعجوبة، بعدما عَلِق على السكة الحديدة فيما كان القطار على بُعد ثوانٍ فقط من المرور بإحدى المحطات في الهند؛ لكن رجلين يعملان في وحدة الحماية تَمَكّنا من إنقاذه في لحظة حاسمة.