تهديدات بالقنابل تترك العديد من المدارس في نيوزيلندا بين إغلاق وإخلاء

وقالت رئيسة اتحاد مديري المدارس في نيوزيلندا، شيري تيلور-باتل، لشبكة "آر إن زد"، إنها تحدثت إلى وزارة التعليم التي "فهمت أن الأمر يتعلق بروبوت إلكتروني من الخارج".