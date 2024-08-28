مع اقتراب إعصار شانشان من اليابسة.. اليابان تصدر أعلى تحذيراتها الطارئة

وأضافت الوكالة، أن الإعصار "شانشان" كان يتحرّك صوب اليابان بوتيرة بطيئة الأسبوع الحالي؛ ما أدّى إلى فترات طويلة من الأمطار والرياح عبر المناطق المتضررة، ومن المتوقع أن تزيد السرعة القصوى للعاصفة إلى 100 عقدة؛ أي أنه يعادل إعصاراً من الفئة الثالثة، وهو ما يعد عاصفة كبيرة.