الصيف الحار يشعل الأجواء.. مشاهد تحبس الأنفاس لحرائق هائلة في اليونان والولايات المتحدة

التهمت الحرائق الهائلة في اليونان والولايات المتحدة أجزاء كبيرة من الغابات والمساحات الخضراء في ظل درجات حرارة عالية تضرب البلدين، وأجزاء أخرى من العالم.
الصيف الحار جداً الذي بدأ مبكراً قبل الأوان، وقبل حدوث الانقلاب الصيفي وإعلان دخول فصل الصيف رسمياً، لم يكن رحيماً في اليونان وولايتي كاليفورنيا ونيو مكسيكو الأمريكيتين، فقد أدى اندلاع حرائق الغابات في اليونان إلى إخلاء أطراف العاصمة اليونانية أثينا، فيما تظل مناطق أخرى من البلد الأوروبي في حالة تأهب عالٍ تحسباً لنشوب حرائق.
ويكافح العشرات من رجال الإطفاء للسيطرة على الحرائق بمساعدة ست طائرات لإسقاط المياه، إذ استخدم رجال الإطفاء طائرات لاحتواء حريق في قرية كيتسي، جنوب شرقي العاصمة.
وفي الولايات المتحدة، أجبرت حرائق الغابات السلطات على إجلاء نحو 1200 شخص من منطقة هانجري فالي الترفيهية في ولاية كاليفورنيا بعد أن التهمت الحرائق الهائلة نحو 12 ألف فدان في مدينة لوس أنجلس.
ويكافح نحو 400 رجل إطفاء مزودين بسبعين شاحنة إطفاء وجرافتين، الحريق الذي لم يتمكنوا من السيطرة عليه سوى بنسبة 2% وفقاً لإدارة الإطفاء في كاليفورنيا؛ إذ تعرقل درجات الحرارة العالية، والرياح القوية، والرطوبة جهود فرق الإطفاء رغم لجوئها إلى طائرات رش المياه.
ولم يكن الأمر مختلفاً في ولاية نيو مكسيكو، إذ تسببت درجات الحرارة المرتفعة في حدوث حرائق هائلة بغابات فوق مدينة رويدوسو في جنوب ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، ما أدى إلى إخلاء ما يقرب من 5 آلاف ساكن من المنطقة.
وتسبب حرائق نيو مكسيكو في احتراق نحو 3 آلاف فدان من المساحات الخضراء، فيما لا زالت فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على الحريق.