الصيف الحار يشعل الأجواء.. مشاهد تحبس الأنفاس لحرائق هائلة في اليونان والولايات المتحدة

الصيف الحار جداً الذي بدأ مبكراً قبل الأوان، وقبل حدوث الانقلاب الصيفي وإعلان دخول فصل الصيف رسمياً، لم يكن رحيماً في اليونان وولايتي كاليفورنيا ونيو مكسيكو الأمريكيتين، فقد أدى اندلاع حرائق الغابات في اليونان إلى إخلاء أطراف العاصمة اليونانية أثينا، فيما تظل مناطق أخرى من البلد الأوروبي في حالة تأهب عالٍ تحسباً لنشوب حرائق.