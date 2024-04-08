4 نصائح من "ناسا" لالتقاط صور مميزة للكسوف الكلي للشمس

تترقب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ومعها الملايين من الأشخاص في مناطق واسعة من أمريكا الشمالية مشهدًا سماويًّا نادرًا عندما يحجب القمر كليًّا في بعض الأماكن على الأرض ضوءَ الشمس.