بسبب إضراب عمالي.. "لوفتهانزا" تلغي أكثر من ألف رحلة طيران

وأشارت "لوفتهانزا" إلى أنها قد تضطر لإلغاءات المزيد من الرحلات، وتأخير بعضها الآخر، يومي الخميس والجمعة، بعد انتهاء الإضراب الذي دعا إليه "اتحاد عمال فيردي"؛ حرصًا على الحصول على زيادة في الأجور بنسبة 9.5 بالمئة يطالب بها العمال.