في صدمة للركاب.. هذا ما فعله ثعبان على متن طائرة أمريكية

فقد ظهر الحيوان، الذي تَبين أنه من ثعابين الرباط غير المؤذية، على متن الرحلة رقم 2038 من تامبا، بعد وقت قصير من هبوطها بعد ظهر الاثنين في مطار نيوارك ليبيرتي الدولي؛ وفقًا لهيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي.