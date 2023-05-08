بيرو.. حريق في منجم للذهب يودي بحياة 27 شخصاً

لقي ما لا يقل عن 27 شخصاً مصرعهم في حريق بمنجم للذهب في دولة بيرو، في أسوأ حادث تعدين في البلاد منذ عقود.
وقال مسؤولون إنه تمّ إنقاذ شخصَيْن من الحريق، لكن من غير المتوقع العثور على ناجين آخرين.
ويُعتقد أن خللاً كهربائياً تسبّب في اندلاع حريق داخل منجم "لا إسبيرانزا" في منطقة "أريكيبا"، جنوبي ذلك البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.
وتوجّه نحو 30 ضابطاً متخصصاً إلى مكان الحادث لتأمين المنجم نفسه قبل البدء بجهود الإنقاذ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من وسائل إعلام محلية ألسنة اللهب والدخان، تتصاعد من موقع على جانب التل.