مولود مغطى بالدولارات.. فيديو صدم الجميع لسبب غير متوقع

ومع ذلك، أشار البعض إلى أن هذه العادة قد تكون ذات جذور ثقافية، حيث يعتقد الناس في بعض أنحاء العالم أن وضع المال عند ولادة الطفل يعني حظًا سعيدًا لمستقبل الطفل.