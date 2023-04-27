مولود مغطى بالدولارات.. فيديو صدم الجميع لسبب غير متوقع

إذا شاهدت شخصًا يغطي مولودًا بعشرات الأوراق النقدية من فئة المائة دولار، فربما يزعجك الإسراف، لكن سببًا غير متوقع صدم كل من شاهد الفيديو.
وحسب مجلة "تايم" الأمريكية، شعر الكثيرون بالذعر بسبب كمية الجراثيم والبكتيريا الضارة التي تحملها الأوراق النقدية، والتي قد تصيب المولود بالأمراض، حتى أطلق بعضهم على المشهد عنوان "بطانية البكتيريا".
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يظهر بالفيديو طفل مولود منذ وقت قليل، يرقد في مهده بأحد المستشفيات، بينما يقوم شخص بالغ -يُعتقد أنه أحد أفراد الأسرة- بإغراق الطفل في أكوام من النقود.
وعلى الرغم من وجود بطانية تغطي جسد الطفل، وتحمي الطفل من أكوام الأوراق من فئة 100 دولار، لكن الفيديو أصاب وسائل التواصل الاجتماعي بجنون، حيث أشار الكثيرون إلى مدى قذارة الأموال.
وحسب "تايم"، يقال إن النقود الورقية يمكن أن تحمل جراثيم أكثر من المرحاض المنزلي، ويمكن أن تعيش مئات الأنواع من الكائنات الحية الدقيقة على النقود لأيام.
وعقب نشر الفيديو على موقع "تويتر" غرد الكثيرون معبرين عن غضبهم من الجراثيم، فقال أحد الأشخاص: "يا أخي، لقد صنعتَ للمولود الجديد غطاء من الجراثيم".
قال مستخدم آخر ساخرًا: "إن جهاز المناعة لدى الطفل سيكون على الأرجح رائعًا بعد التعرض للكثير من الجراثيم والبكتيريا في مثل هذه السن المبكرة".
وعلق الممثل الكوميدي الأمريكي جيمس أندريه جيفرسون جونيور على الفيديو، قائلاً: "عمر هذا الطفل في العالم لا يزيد على دقائق، وأنت تمطر عليه المال القذر".
قال شخص آخر: "هذا أمر غير صحي أبدًا، وآمل ألا يمرض الطفل"، بينما أضاف رابع: "المال مليء بمسببات الأمراض، ولا يجب أن نعرض صحة الطفل للخطر".
وتساءل شخص: "بدلاً من الاستحمام بالنقود، ما الخطأ في أن تفتح له حسابًا للتوفير؟!".
لكن آخرين رأوا الجانب المرح من الفيديو، حيث قال أحدهم: "إن هذا الشخص يبرمج عقل المولود، فكل ما سيعرفه هذا الطفل هو المال".
ومع ذلك، أشار البعض إلى أن هذه العادة قد تكون ذات جذور ثقافية، حيث يعتقد الناس في بعض أنحاء العالم أن وضع المال عند ولادة الطفل يعني حظًا سعيدًا لمستقبل الطفل.
وحسب "الديلي ميل"، ففي بريطانيا، هناك عادة قديمة تتمثل في "ملء كف الطفل بالفضة، ليتعود على ملمس المال، وتتمنى له الثروة والصحة الجيدة طوال حياته".