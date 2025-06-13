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بالصورة والتعليق: هجوم إسرائيلي ورد إيراني مضاد.. هكذا يبدو المشهد في البلدين

بالصورة والتعليق: هجوم إسرائيلي ورد إيراني مضاد.. هكذا يبدو المشهد في البلدين
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فاجأت إسرائيل العالم فجر أمس، بشن هجوم جوي واسع على أهداف إيرانية، شمل منشآت نووية، ومواقع استراتيجية، ومصانع للصواريخ الباليستية، ومقرات قيادية عسكرية، مستهدفة عددًا من القيادات الإيرانية الرفيعة، وعلماء ذرة.

وشارك في العملية، التي أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، نحو 200 طائرة مقاتلة، استهدفت قرابة 100 هدف في مناطق إيرانية مختلفة. كما استُخدمت في العملية العسكرية 300 قنبلة.

ولم يمر وقت طويل قبل أن ترد إيران بهجوم مضاد، باستخدام عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وأطلقت عليه اسم "الوعد الصادق 3"، حيث أصاب تل أبيب وعددًا من المناطق الإسرائيلية، في جولة جديدة من الصراع بين البلدين.

الهجوم الإسرائيلي:

رويترز

تصاعد دخان من مطار تبريز في إيران عقب استهدافه

وكالة أنباء غرب آسيا

أشخاص يتجمعون بالقرب من سيارات متضررة في أعقاب الغارات الإسرائيلية في العاصمة الإيرانية طهران

وكالة أنباء غرب آسيا

مبنى متضرر جزئيًا حيث جرى استهداف أحد القيادات الإيرانية في طهران

رويترز

تصاعد الدخان وألسنة اللهب في بيرانشهر عقب الغارات الإسرائيلية على إيران

وكالة أنباء غرب آسيا

أضرار جسيمة بأحد المباني المدنية في العاصمة الإيرانية طهران

الرد الإيراني المضاد:

رويترز

تصاعد دخان كثيف في سماء تل أبيب إثر هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل

رويترز

طاقم الإنقاذ والدفاع المدني يعاين الأضرار في موقع سقوط صاروخ إيراني على مدينة رمات جان

رويترز

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صواريخ إيرانية في سماء تل أبيب

رويترز

دمار وضرر واسع في أحد المباني في مدينة رمات جان

رويترز

إسرائيليون يتابعون الموقف المحتدم من داخل الملاجئ التي هرعوا إليها فور بدء الهجوم الإيراني

إيران
إسرائيل

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