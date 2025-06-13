بالصورة والتعليق: هجوم إسرائيلي ورد إيراني مضاد.. هكذا يبدو المشهد في البلدين

ولم يمر وقت طويل قبل أن ترد إيران بهجوم مضاد، باستخدام عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وأطلقت عليه اسم "الوعد الصادق 3"، حيث أصاب تل أبيب وعددًا من المناطق الإسرائيلية، في جولة جديدة من الصراع بين البلدين.