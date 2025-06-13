بالصورة والتعليق: هجوم إسرائيلي ورد إيراني مضاد.. هكذا يبدو المشهد في البلدين

فاجأت إسرائيل العالم فجر أمس، بشن هجوم جوي واسع على أهداف إيرانية، شمل منشآت نووية، ومواقع استراتيجية، ومصانع للصواريخ الباليستية، ومقرات قيادية عسكرية، مستهدفة عددًا من القيادات الإيرانية الرفيعة، وعلماء ذرة.
وشارك في العملية، التي أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، نحو 200 طائرة مقاتلة، استهدفت قرابة 100 هدف في مناطق إيرانية مختلفة. كما استُخدمت في العملية العسكرية 300 قنبلة.
ولم يمر وقت طويل قبل أن ترد إيران بهجوم مضاد، باستخدام عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وأطلقت عليه اسم "الوعد الصادق 3"، حيث أصاب تل أبيب وعددًا من المناطق الإسرائيلية، في جولة جديدة من الصراع بين البلدين.