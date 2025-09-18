مطار هامبورغ الألماني يواجه نقصًا في الكيروسين يهدد بتأخير وإلغاء الرحلات الجوية

وأشارت مجلة "دير شبيغل" إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على عمل تخريبي أو إرهابي وراء الأزمة، موضحة أن السبب يعود إلى نقص الإمدادات في مصفاة "هايد" بولاية شليسفيغ هولشتاين المجاورة، والتي تُعد المورد الرئيسي للوقود لشركات الطيران التي تتزود منه في مطار هامبورغ.