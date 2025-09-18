مطار هامبورغ الألماني يواجه نقصًا في الكيروسين يهدد بتأخير وإلغاء الرحلات الجوية

أعلن مطار هامبورغ الألماني أن شركات الطيران العاملة فيه تعاني حاليًا من نقص غير متوقع في الكيروسين، وهو ما قد يتسبب بتأخير الرحلات الجوية أو إلغائها خلال الأيام المقبلة.
وجاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للمطار: "نتيجة لنقص الكيروسين، من المحتمل حدوث تغييرات في مواعيد الرحلات خلال الأيام القادمة، ويُنصح المسافرون بالتواصل مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية".
وأشارت مجلة "دير شبيغل" إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على عمل تخريبي أو إرهابي وراء الأزمة، موضحة أن السبب يعود إلى نقص الإمدادات في مصفاة "هايد" بولاية شليسفيغ هولشتاين المجاورة، والتي تُعد المورد الرئيسي للوقود لشركات الطيران التي تتزود منه في مطار هامبورغ.
يُذكر أن المطار نفسه لا يقوم بتزويد الطائرات بالوقود بشكل مباشر، حيث تتولى شركات الطيران ومورّدوها، إضافة إلى مشغل مستودع الوقود، عملية شراء الكيروسين وتخزينه وتوزيعه.