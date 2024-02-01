ليوم واحد.. موظفو الأمن في إضراب تحذيري بـ11 من أكبر المطارات الألمانية

وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أمس الإبقاء على معظم برنامجها في مطار فرانكفورت، بما في ذلك الرحلات الجوية البعيدة؛ لكنها نصحت الركاب الذين حجزوا للسفر من المطارات المتضررة، بعدم الذهاب إلى تلك المطارات. ودعت لوفتهانزا عملاءها إلى إعادة حجز رحلاتهم بأنفسهم عبر التطبيق أو الاتصال بأحد مراكز الخدمة.