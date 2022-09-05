انتحار قاتل الطالبة "أماني" في مصر.. شاهد فيديو قبل لحظات من موته

قُتلت أماني وهي طالبة بكلية التربية الرياضية، برصاصات من الخلف، أُطلقت من مسدس خرطوش كان يحمله القاتل المنتحر، مساء السبت؛ وذلك في واقعة هي الثالثة من نوعها خلال أقل من 3 أشهر، بعد واقعة مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، على يد زميلها أمام بوابة الجامعة، ومقتل سلمى محمد بهجت في محافظة الشرقية، ذبحًا على يد زميلها بكلية الإعلام، بعدما رفضت أسرتها ارتباطها به لسوء سلوكه.