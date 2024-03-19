شاهد.. "قرون غريبة" تثير الخوف في أمريكا

وفي صور غريبة انتشرت على الإنترنت، تظهر كرات كبيرة تشبه الهلام ذات مظهر خارجي صلب يتدلى من أطراف الأشجار المغمورة بالمياه؛ مما أثار مخاوف السكان؛ حيث قال بعض الناس إنها لا بد أن تكون من الفضاء الخارجي.