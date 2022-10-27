دراسة: أداء الأطفال ممن مارسوا ألعاب الفيديو أفضل في الاختبارات الدراسية

ووفق الدراسة التي أجراها علماء من جامعة فيرمونت الأمريكية، وشملت ألفي طفل تراوحت أعمارهم بين 9 و10 سنوات، واختبرت أولئك الذين لعبوا 21 ساعة على الأقل أسبوعيًّا، مقارنة بمن لم يلعب على الإطلاق؛ فقد بيّنت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "غاما"، أن أداء الأطفال ممن مارسوا ألعاب الفيديو، كان أفضل في الاختبارات؛ حيث كان عليهم التحكم في السلوك أو حفظ المعلومات.