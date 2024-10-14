"تصل في 2030".. مركبة فضائية تنطلق إلى قمر تابع للمشتري لاستكشاف صلاحيته للحياة

وبدأت المهمة التي تبلغ تكلفتها 5.2 مليارات دولار كمفهوم في عام 2013، لكن الطريق إلى الإطلاق لم يخلُ من التحديات، ففي مايو الماضي، اكتشف المهندسون أن مكونات المركبة الفضائية قد لا تكون قادرة على تحمل بيئة الإشعاع القاسية لكوكب المشتري، ومع ذلك، تمكن الفريق من إكمال الاختبارات اللازمة في الوقت المناسب والحصول على الموافقة في سبتمبر للمضي قدمًا نحو الإطلاق.