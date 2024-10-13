بخطة احتيال معقدة.. صينيان يكبدان "آبل" خسارة بـ2.5 مليون دولار

بخطة معقدة، استغلّ صينيان يقيمان في ولاية ميريلاند الأمريكية، ثغرة في سياسة الضمان لمدة عام لأجهزة آيفون من شركة آبل، في عملية احتيال محكمة، ما تسبب بخسائر مالية للشركة بلغت 2.5 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من عام 2017 إلى 2019.