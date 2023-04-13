ليبيا.. جهاز الأمن الداخلي يعتقل أمريكيًا لتورطه في إغواء المسلمين

وعرض الجهاز جزءًا من اعترافات "كل من فتاة ليبية الجنسية، تم استقطابها في سن المراهقة، 15 عامًا، واعتنقت المسيحية وروجت لها، وزوجها المواطن الأمريكي، مساعد مدير مركز "جيت وي" لتدريس اللغة الإنجليزية بطرابلس".