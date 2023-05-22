لقطات فيديو ترصد لحظات مبهرة لنيزك يضرب ولاية في أستراليا

رصدت لقطات فيديو لحظات مبهرة لنيزك يضيء السماء قبل أن يسقط على الأرض في أستراليا، ويُحدث دويًّا هائلاً، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، أضاء النيزك منطقة تاونسفيل بأقصى شمالي ولاية كوينزلاند شمال شرقي أستراليا. وأظهرت لقطات متعددة، أُخذت من مواقع متفرقة في المنطقة، وميضًا هائلاً إثر سقوط النيزك.
وذكر أحد السكان، واسمه براندون سكار، أنه كان يودِّع أصدقاءه أمام المنزل عندما لاحظوا المشهد المبهر في السماء. وأضاف: "لقد كنا في صدمة؛ لأن ظلام الليل تحوَّل حرفيًّا إلى ضوء النهار".
ويُعتقد أن النيزك وقع في مكان ما في أقصى شمال غربي الولاية.
وتابع: سقوط النيازك ليس أمرًا مألوفًا هنا؛ لذلك اعتبر البعض أن الأشخاص الذين شاهدوا الفيديو يجب أن يعدوا أنفسهم محظوظين.
وقال أستاذ الفيزياء الفلكية، براد تاكر، إنه بكل تأكيد كان هناك نيزك، موضحًا أنه عندما اصطدم النيزك بالغلاف الجوي حدث هذا الوميض الساطع، وظهر في السماء. ولفت إلى أن الدوي الهائل ناجم عن تحطم النيزك وهو يقترب من الأرض، لافتًا إلى أن سرعته كانت بين 100- 150 ألف كيلومتر في الساعة.
وفسر الألوان الخضراء والزرقاء التي سيطرت على الوميض بأنه نتيجة لوجود الحديد والنيكل في النيزك.
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