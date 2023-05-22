لقطات فيديو ترصد لحظات مبهرة لنيزك يضرب ولاية في أستراليا

وقال أستاذ الفيزياء الفلكية، براد تاكر، إنه بكل تأكيد كان هناك نيزك، موضحًا أنه عندما اصطدم النيزك بالغلاف الجوي حدث هذا الوميض الساطع، وظهر في السماء. ولفت إلى أن الدوي الهائل ناجم عن تحطم النيزك وهو يقترب من الأرض، لافتًا إلى أن سرعته كانت بين 100- 150 ألف كيلومتر في الساعة.