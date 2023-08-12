"هياكل سوداء".. "حرائق هاوي" تحصد 80 قتيلاً وكلاب بوليسية تبحث عن جثث!

كان الحاكم جوش غرين قد حذّر في وقتٍ سابقٍ من أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، فيما فرضت السلطات حظراً للتجوال من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت.