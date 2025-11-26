دراسة: القهوة تقدم فوائد غير متوقعة لمرضى الاضطرابات النفسية الحادة

كشفت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية للصحة النفسية أن استهلاك 3-4 أكواب من القهوة يومياً قد يُبطئ بشكل كبير الشيخوخة البيولوجية لدى الأشخاص المصابين بأمراض نفسية حادة مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب.

ووفقاً لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، حللت الدراسة بيانات 436 بالغاً من دراسة الذهان المنظم موضوعياً في النرويج، ووجدت أن تناول 3-4 أكواب من القهوة يومياً ارتبط بزيادة ملحوظة في طول التيلوميرات – وهي الأغطية الواقية للكروموسومات التي تقصر مع التقدم في العمر – مقارنة بغير شاربي القهوة. وتم الحفاظ على هذه النتيجة حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والجنس والتدخين ونوع المرض النفسي. ويعادل هذا الفارق عمراً بيولوجياً أصغر بخمس سنوات.

فوائد القهوة وآلياتها المحتملة

أشار الباحثون إلى أن "التيلوميرات حساسة للغاية للإجهاد التأكسدي والالتهاب، مما يبرر كيف يمكن أن يساعد تناول القهوة في الحفاظ على شيخوخة الخلايا لدى فئة قد تكون معرضة لتسارع الشيخوخة". وقد تعمل مضادات الأكسدة والالتهاب الموجودة في القهوة على مواجهة هذه الآليات.

حدود الدراسة وتوصيات الاعتدال

مع ذلك، لم تُظهر الدراسة أي فوائد إضافية لتجاوز 4 أكواب، وهو ما يتوافق مع الحدود الآمنة التي تضعها الهيئات الصحية. كما أن الدراسة قائمة على الملاحظة ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، ولم تأخذ في الاعتبار نوع القهوة أو توقيت تناولها.

نُشرت هذه النتائج في وقت يبلغ فيه الاستهلاك العالمي للقهوة أكثر من 10 مليارات كيلوغرام، مما يسلط الضوء على أهمية الاعتدال في الاستهلاك، خاصة لهذه الفئة المعرضة للخطر.