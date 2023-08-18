منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لكوفيد

وقرّرت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحوّرة جديدة "ضمن فئة متحوّرات القيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)" الموجود على سطحها والذي يؤدي دوراً أساسياً في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصّصة لجائحة كوفيد-19 التي نُشرت ليل الخميس الجمعة.