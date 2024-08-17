بالفيديو.. اندلاع حريق في مبنى سومرست هاوس التاريخي وسط لندن

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، يعود تاريخ سومرست هاوس الواقع على ضفاف نهر التيمز إلى عام 1547. وكان فيما سبق قصرًا ملكيًّا وهو مركز ثقافي وترفيهي في الوقت الحالي.