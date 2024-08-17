بالفيديو.. اندلاع حريق في مبنى سومرست هاوس التاريخي وسط لندن

أعلنت إدارة الإطفاء في لندن، أن 15 سيارة إطفاء ونحو 100 رجل إطفاء توجهوا لإخماد حريق اندلع اليوم السبت في مبنى سومرست هاوس وسط لندن؛ فيما ظهرت سحب الدخان الأسود الكثيف في الأفق.
وقالت الإدارة في بيان: "تتصدى الطواقم لألسنة اللهب الموجودة في جزء من سقف المبنى، وسبب الحريق لا يزال مجهولًا.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، يعود تاريخ سومرست هاوس الواقع على ضفاف نهر التيمز إلى عام 1547. وكان فيما سبق قصرًا ملكيًّا وهو مركز ثقافي وترفيهي في الوقت الحالي.
ويقع في الجناح الشمالي من المبنى معرض كورتولد الذي يضم إحدى أعظم المجموعات الفنية في العالم.