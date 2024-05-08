ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 95 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي تشهدها البرازيل إلى 95 قتيلاً، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على البلاد، ولا يزال عشرات الأشخاص في عِداد المفقودين.